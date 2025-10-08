¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales

Dos nuevos casos de “inadmisión” de ciudadanos extranjeros que pretendían llegar a Medellín a explotar sexualmente mujeres se presentó esta semana en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
El primero de los casos ocurrió el seis de octubre, cuando funcionarios de Migración pusieron en un avión de regreso a un hombre, de nacionalidad estadounidense, que tiene historial delictivo como agresor sexual de menores de edad. El hombre venía desde la ciudad de Miami, Florida.
El alcalde Federico Gutiérrez celebró la actuación de los funcionarios de Migración y aseguró que con este caso ya serían 34 los inadmitidos a la ciudad este año por representar una amenaza para las mujeres y las niñas de la ciudad.