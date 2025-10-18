A cuchilladas mataron a la influencer La Traviesa RP en una vía de Antioquia: exnovio dice que fue un atraco

A las urgencias de la Clínica Las Vegas, de Medellín, llegó un carro de aplicación que transportaba a una influenciadora a la que atacaron en cuatro oportunidades con un cuchillo. La persona que la trasladó a la mujer, quien a su vez sería su exnovio, aseguró que todo ocurrió en medio de un caso de hurto en la variante a Caldas, aunque las autoridades analizan todas las evidencias para esclarecer lo sucedido.
El conductor llegó con esta influenciadora al centro asistencial a las 10:00 de la noche de este viernes, luego de los hechos registrados en el sector La Y, en las partidas hacia Amagá y La Pintada, en jurisdicción de Caldas. Al parecer ya se dirigían hacia el Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, donde residía la mujer, conocida en el mundo de las redes sociales como La Traviesa RP.