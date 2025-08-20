Récord mundial: Fábio se convirtió en el jugador con más partidos en la historia, según Fluminense

El veterano portero brasileño Fábio jugó su partido 1.391 a nivel profesional y se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia, según su club, el Fluminense, y medios de prensa brasileños. Sin embargo, ni la Fifa ni la Conmebol dieron una respuesta oficial sobre si la cifra a la que llegó el portero brasileño de 44 años se trata de un récord mundial. Lea: ¡Más talento cafetero! Fluminense anunció el fichaje del extremo Santiago Moreno, ¿será el heredero de Jhon Arias? Fábio jugó este martes en la victoria 2-0 del Flu en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana contra el América de Cali con un parche en la mitad de su camiseta -entre el escudo del club y el logo de la marca de la prenda- conmemorativo de sus 1.391 partidos.

De esta manera, según las cuentas del Fluminense, basadas en la plataforma de estadísticas Sofascore, superó al legendario exportero inglés Peter Shilton, que disputó 1.390 encuentros en su carrera, a fines del siglo pasado, según el Libro Guinness de los récords. El guardameta británico, no obstante, cuenta 1.387 partidos. “Siempre es gratificante, ¿no? A veces no somos conscientes de la importancia de un hecho tan relevante como fue batir este récord, que llevaba muchos años vigente”, afirmó el 1 del Flu al término del juego en el mítico Maracaná.

El arquero brasileño fue homenajeado por su equipo al final del cotejo copero de este martes. Recibió una placa conmemorativa y la hinchada coreó “Fábio es el mejor portero de Brasil”. “Es un regalo trabajar con Fábio. Es uno de los líderes del grupo. Nadie alcanza tantos partidos sin un nivel de profesionalismo como el de él. Sin duda, seguirá jugando durante mucho tiempo. Será difícil que otro jugador supere su marca”, destacó el técnico del tricolor carioca, Renato Portaluppi, al final del juego.

Leyenda tricolor