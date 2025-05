Fact check: es falso que Petro haya dicho: “he propuesto un paro nacional” en el Consejo de Ministros

Este miércoles, un usuario en redes sociales identificado como Jairo Ladino, que según sus publicaciones es opositor al Gobierno Petro, publicó un video que dice: “Cuando un petrista le diga que el Paro es de las centrales obreras y no de Petro, muéstrele este video. Petro propuso el Paro Nacional” y muestra este video de 16 segundos que empieza con la frase “propuesto un paro nacional para mañana y pasado mañana” que corresponde al Consejo de Ministros realizado este martes 27 de mayo. Sin embargo, EL COLOMBIANO revisó la transmisión completa y, realmente, la frase no dice eso.

En el video completo se ve que el presidente hace una pausa porque le pasan un papel. La frase es: “Las centrales obreras entonces ante estos hechos han propuesto un paro nacional para mañana y pasado mañana. La posición del Gobierno al respecto es Constitución Nacional, el pueblo de Colombia o cualquiera de sus sectores tiene derecho a la huelga”.

Eso no quiere decir, sin embargo, que el Gobierno no esté apoyando al paro nacional que de hecho tuvo baja asistencia este miércoles, pero el presidente no convocó directamente a la marcha en el Consejo de Ministros del martes.

La convocatoria de las centrales obreras y movimientos sociales fue titulada como “gran paro nacional” en las que tenían planeado movilizarse este miércoles desde las 9:00 a.m. desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, en el caso de Bogotá, y se sumarían otros manifestantes desde otras localidades y universidades. Sin embargo, a su llegada a la Plaza a medio día, la asistencia fue baja.

Tanto así, que el grupo de personas que marcharon provenientes de organizaciones como Fecode, CGT, CUT y otros movimientos políticos, no montaron una tarima, sino que se congregaron por poco tiempo. EL COLOMBIANO estuvo allí para corroborarlo tanto en la Plaza como desde la terraza del Congreso, pero también en otros puntos de la capital como la calle 80, en donde hubo bloqueos de algunas personas contra el sistema TransMilenio.

Según, el PMU (Puesto de Mando Unificado) para las 3:00 p.m. se registraron 91 actividades de manifestación pública en 74 municipios/ciudades del país; 15 marchas, 5 asambleas y 9 bloqueos. Lo que demuestra la baja asistencia de la movilización.

