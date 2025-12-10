Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300%

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, durante los últimos cinco años, se ha disparado en un 300%, según datos de Naciones Unidas. En promedio, en el país “cada 20 horas, un menor es reclutado o utilizado para la guerra”.
En contraste con estos datos, el presidente Gustavo Petro asegura que se está buscando “negociar precisamente para disminuirlas y erradicarlas como prácticas”, pero le faltan menos de siete meses en Palacio y la cifra no deja de incrementarse.
Estas afirmaciones las dio a conocer Gustavo Petro a través de un trino que compartió en su cuenta de X, en donde trató de contradecir las investigaciones que reveló Noticias Caracol, que ligan a un general del Ejército y al director del DNI con filtraciones de información de seguridad nacional a las disidencias de alias ‘Calarcá’.
El presidente escribió que “el informe busca desinformar por razones de odio político. Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz y el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas”.