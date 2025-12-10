Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300%

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia, durante los últimos cinco años, se ha disparado en un 300%, según datos de Naciones Unidas. En promedio, en el país “cada 20 horas, un menor es reclutado o utilizado para la guerra”. En contraste con estos datos, el presidente Gustavo Petro asegura que se está buscando “negociar precisamente para disminuirlas y erradicarlas como prácticas”, pero le faltan menos de siete meses en Palacio y la cifra no deja de incrementarse. Estas afirmaciones las dio a conocer Gustavo Petro a través de un trino que compartió en su cuenta de X, en donde trató de contradecir las investigaciones que reveló Noticias Caracol, que ligan a un general del Ejército y al director del DNI con filtraciones de información de seguridad nacional a las disidencias de alias ‘Calarcá’. El presidente escribió que “el informe busca desinformar por razones de odio político. Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz y el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas”.

No obstante, la información sobre estos datos, que presentó el mes pasado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Embajada de Canadá, contradicen esa supuesta “búsqueda” en la disminución de las cifras de reclutamiento. Esta información se dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre. Allí, la agencia internacional estableció que solo entre el período de 2023 y 2024, “el reclutamiento aumentó un 64%, con 453 casos confirmados en 2024”. Lo cual significa que “cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente fue reclutado o utilizado por los grupos armados ilegales” en el país. Además, la agencia internacional estableció que, de acuerdo con el Informe del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflicto armado, entre 2019 y 2024 más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron arrancados de sus hogares, colegios y comunidades para ser usados por grupos armados en Colombia. La Unicef, especifica que estas cifras corresponden únicamente a casos verificados, lo que significa que el problema real podría ser aún más alarmante debido al subregistro y la falta de denuncias formuladas.

Los diálogos enmarcados en la ‘Paz Total’