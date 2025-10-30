Factcheck: Pacientes Colombia no son “mercaderes de la vida”, como dijo Wilson Arias

Una verdadera campaña digital se desencadenó esta semana contra Pacientes Colombia. Un señalamiento del senador Wilson Arias (Pacto Histórico) contra esa organización desató una serie de ataques en redes y un pedido de retractación. Según él, esa corporación tiene intereses económicos en el sector salud. Sin embargo, los hechos muestran que el congresista está equivocado.
El político petrista señaló desde su curul en la Comisión Séptima del Senado que Pacientes Colombia estaba vinculada a la empresa “Colombia Saludable”. Vale recordar que esa agrupación se ha dedicado a hacer activismo en favor de los ciudadanos afectados por las decisiones en el sector salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La Asociación Colombia Saludable (...) se encuentra registrada como una IPS (...). En el año 2023 la IPS de esa iniciativa de la cual hace parte Pacientes Colombia reportó ingresos por más de $9.500 millones (...). De modo que develar los eventuales vínculos entre organizaciones de pacientes y el interés de particularísimos sectores interesados en esta reforma, me gusta ponerlo sobre la mesa”, señaló Arias.
A esto añadió que esa organización supuestamente “es parte de una iniciativa de la Asociación Colombiana Saludable, quienes en su portal se presentan como asesores y, de conformidad con la Cámara de Comercio, tiene un objeto social, donde se encuentra la realización de inversiones bursátiles”.
El video de la intervención del senador fue compartido en redes sociales y replicado por activistas dedicados a exaltar al Gobierno Petro y a fustigar a sus opositores y críticos, como Beto Coral y David Rozo (conocido en redes “Don Izquierdo”). De hecho, una de las cuentas que replicó este fue el medio alternativo “Pluralidad Z Noticias”.