El agua está más cara: facturas suben 7 % en Bogotá y estos municipios cercanos

Los hogares de Bogotá y de cinco municipios tienen una novedad en sus facturas de agua. El Acueducto de Bogotá empezó a aplicar un esquema tarifario que representa un aumento promedio del 7 % en el valor mensual del servicio para los usuarios residenciales. El ajuste ya aparece en algunos recibos y continuará llegando de manera gradual, debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realiza el cobro de forma bimestral. La modificación alcanza a los usuarios de Bogotá y Gachancipá, además de sectores de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá donde la empresa presta directamente el servicio. Entérese: Hasta con acueductos aéreos llevan agua potable a 50.000 familias de Medellín

¿Por qué subió la tarifa del agua en Bogotá?

El cambio se debe a la Resolución CRA 1032 de 2026, expedida en marzo por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La norma modificó la metodología con la que se calculan los diferentes componentes de las tarifas de acueducto y alcantarillado. El Acueducto recordó que se trata de la aplicación de una regulación nacional y no de un aumento definido directamente por la empresa: “Este nuevo marco establece modificaciones en la metodología utilizada para calcular los diferentes componentes de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado”, explicó la empresa por medio de un video institucional.

Por eso, el valor que aparece ahora en las facturas responde a las nuevas reglas establecidas por la CRA: “Es importante precisar que las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado no son definidas libremente por las empresas prestadoras”, señaló. Lea también: Reprograman mantenimientos de El Guavio y Chivor II ante efectos energéticos por El Niño

¿Cuándo llegará el aumento del agua a todos los usuarios en Bogotá?

Aunque la nueva metodología ya está en aplicación, el cambio puede aparecer en diferentes momentos dependiendo del ciclo de facturación de cada usuario. La EAAB explicó que algunos hogares ya comenzaron a recibir las facturas con el ajuste, mientras que otros lo verán en los próximos recibos. En Bogotá y Gachancipá el cambio cobija a la totalidad de los usuarios atendidos directamente por la empresa, mientras que en Soacha, Tocancipá y Zipaquirá aplica en las zonas donde la EAAB presta el servicio. El Acueducto ya había advertido en julio la noticia. Conozca: Estéreo Picnic 2027: fechas, boletería y todo lo que se sabe hasta el momento

¿Qué hacer si tiene dudas sobre el cobro de la factura del agua?

Si el valor del recibo tomó por sorpresa al usuario o existen dudas sobre el cálculo, la EAAB dispone de varios canales para revisar la factura y resolver inquietudes. La consulta puede hacerse en la página web del Acueducto, a través de la Acualínea 116 en Bogotá o del 018000 116 007 desde otras ciudades. También hay atención presencial en los puntos de la red CADE. La empresa recomienda utilizar estos canales oficiales y evitar recurrir a tramitadores para verificar el cobro. Siga leyendo: MinHacienda da vía libre a crédito de hasta $1,3 billones para primera línea del Metro de Bogotá Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué municipios aumentó la tarifa del Acueducto de Bogotá? El ajuste aplica en Bogotá y Gachancipá, además de sectores específicos de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá donde la EAAB presta directamente los servicios. ¿Dónde puedo reclamar si el aumento de la factura del agua no coincide con mi consumo? El usuario puede consultar directamente con el Acueducto de Bogotá a través de su página web, la Acualínea 116 en Bogotá, el 018000 116 007 desde fuera de la ciudad o los puntos de atención de la red CADE.

¿En qué municipios aumentó la tarifa del Acueducto de Bogotá? El ajuste aplica en Bogotá y Gachancipá, además de sectores específicos de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá donde la EAAB presta directamente los servicios. ¿Dónde puedo reclamar si el aumento de la factura del agua no coincide con mi consumo? El usuario puede consultar directamente con el Acueducto de Bogotá a través de su página web, la Acualínea 116 en Bogotá, el 018000 116 007 desde fuera de la ciudad o los puntos de atención de la red CADE.