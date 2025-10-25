“FAFO”: la respuesta de senador republicano a la inclusión del presidente Petro a la lista Clinton, ¿qué significa y por qué lo usó?

El senador republicano Bernie Moreno, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro al responderle a sus primeras reacciones tras ser incluido en la conocida lista Clinton. El funcionario estadounidense solo escribió las siglas “FAFO” a la publicación de Petro, que rechazaba las sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense en su contra y contra varios miembros de su círculo cercano. “Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió”, escribió el mandatario en su cuenta de X, refiriéndose a la advertencia que el senador había hecho días atrás sobre la posibilidad de incluirlo en la Lista Clinton.

¿Qué significa FAFO tras la polémica de Petro en la Lista Clinton?

Las siglas “FAFO” se han popularizado en el movimiento Make America Great Again (MAGA), el eslogan del trumpismo. Esta expresión corresponde a las iniciales de “F*** Around, Find Out”, que se traduce como “jode y descúbrelo” o “si juegas, lo pagas”. Se utiliza comúnmente como advertencia o como una forma de decir que una persona enfrenta las consecuencias de sus actos. Y es que las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de los choques diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos, donde Petro calificó a Trump como “grosero e ignorante con Colombia” y el republicano lo señaló de ser “un líder del narcotráfico ilegal” y afirmó que Colombia se había convertido en “una máquina de fabricar drogas”. Desde la Casa Blanca, Trump también había advertido a Petro que “será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, dijo el magnate. Relacionado: La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton

Sanciones financieras contra Gustavo Petro y su círculo cercano

Por lo tanto, el Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, su mano derecha. Fue una medida inusual. La lista de sanciones de Estados Unidos suele reservarse para capos de la droga, terroristas y dictadores implicados en graves abusos contra los derechos humanos. “El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado. Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), implican el bloqueo de cualquier propiedad que los sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago de ese país. Sin aportar pruebas, Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano.