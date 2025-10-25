“FAFO”: la respuesta de senador republicano a la inclusión del presidente Petro a la lista Clinton, ¿qué significa y por qué lo usó?

El senador republicano Bernie Moreno, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro al responderle a sus primeras reacciones tras ser incluido en la conocida lista Clinton.
El funcionario estadounidense solo escribió las siglas “FAFO” a la publicación de Petro, que rechazaba las sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense en su contra y contra varios miembros de su círculo cercano.
“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió”, escribió el mandatario en su cuenta de X, refiriéndose a la advertencia que el senador había hecho días atrás sobre la posibilidad de incluirlo en la Lista Clinton.