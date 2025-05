No suele hacerlo. Por lo general, Falcao García tiende a ser prudente, conciliador. Sin embargo, lanzó una crítica a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor por la sanción de dos fechas contra Álvaro Montero , arquero de Millonarios , por haber recogido unas monedas que le lanzaron en el estadio Palogrande de Manizales.

La situación generó una pelea con un par de policías, que lo orientaban hacia el túnel. Uno de ellos intentó impedirle que se agachara a recoger una, argumentando que era una provocación. Montero lo enfrentó y le pidió que no lo empujara. David González, exfutbolista antioqueño y técnico de Millonarios, intervino: “careó” a los uniformados.

Pensó que la sanción por la que le preguntaban era la jornada que no podía estar por acumulación de amarillas. No tenía presentes las dos jornadas por el tema de las monedas. Dijo que le competía decir nada, que lo había hecho y que no cambiaría su forma de ser jocosa.