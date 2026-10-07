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Falcao García volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid

Falcao fue convocado para representar al Atlético, equipo con el que conquistó títulos, marcó goles y se convirtió en ídolo.

  • El último club en el que Falcao jugó fue Millonarios. FOTO AFP
    El último club en el que Falcao jugó fue Millonarios. FOTO AFP
  • Falcao García volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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En el equipo en el que logró respeto en Europa gracias a sus goles y títulos, Falcao García volverá a jugar el próximo mes.

El Atlético de Madrid lo incluyó en la nómina de leyendas del club que actuarán en el encuentro amistoso ante Club América, el 15 de noviembre en Puebla, México.

Falcao, máximo artillero de la Selección Colombia con 36 goles, dejó huella en el conjunto español. Entre 2011 y 2013 vivió allí una de las etapas más destacadas de su carrera.

Lea: “Es una vergüenza”: Falcao estalló y exigió una revolución en el fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial

Con el Atlético conquistó la Europa League de 2012, torneo en el que además fue goleador, y la Copa del Rey 2012-13.

Los primeros nombres para este encuentro, que se realiza principalmente por motivos comerciales, ya comenzaron a conocerse. Por el Atlético de Madrid están confirmados el español David “Guaje” Villa, Falcao, el uruguayo Diego Godín y el argentino Maxi Rodríguez.

Por el América sobresalen, entre otros, Luis Hernández, “El Matador”; Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y el argentino Claudio “Piojo” López.

Falcao García volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid

Se espera la presencia de más de 30 exjugadores de ambas escuadras, por lo que en los próximos días se anunciarán nuevos nombres.

A sus 40 años, Radamel Falcao García se encuentra actualmente sin equipo, pero tendrá la oportunidad de volver a ponerse la camiseta del Atlético y reencontrarse con una afición que guarda un lugar especial para él.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo volverá a jugar Falcao con el Atlético de Madrid?
Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid el próximo 15 de noviembre, en un partido de leyendas ante Club América, en Puebla, México.
¿Qué títulos ganó Falcao con el Atlético de Madrid?
Con el conjunto español conquistó la Europa League de 2012 y la Copa del Rey de la temporada 2012-13.
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