Falcao García volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid

En el equipo en el que logró respeto en Europa gracias a sus goles y títulos, Falcao García volverá a jugar el próximo mes.

El Atlético de Madrid lo incluyó en la nómina de leyendas del club que actuarán en el encuentro amistoso ante Club América, el 15 de noviembre en Puebla, México.

Falcao, máximo artillero de la Selección Colombia con 36 goles, dejó huella en el conjunto español. Entre 2011 y 2013 vivió allí una de las etapas más destacadas de su carrera.

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Con el Atlético conquistó la Europa League de 2012, torneo en el que además fue goleador, y la Copa del Rey 2012-13.

Los primeros nombres para este encuentro, que se realiza principalmente por motivos comerciales, ya comenzaron a conocerse. Por el Atlético de Madrid están confirmados el español David “Guaje” Villa, Falcao, el uruguayo Diego Godín y el argentino Maxi Rodríguez.

Por el América sobresalen, entre otros, Luis Hernández, “El Matador”; Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y el argentino Claudio “Piojo” López.