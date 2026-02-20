Colombia tiene delanteros de sobra: ¿por qué Lorenzo quiere arriesgarse con Falcao? ¿Homenaje o error deportivo?

La posibilidad de que Radamel Falcao García regrese a la Selección Colombia para el Mundial de 2026 genera ilusión en un sector de la afición, pero también abre un debate profundo sobre si su convocatoria sería realmente conveniente desde el punto de vista deportivo. A sus 40 años, el histórico goleador atraviesa una etapa marcada por lesiones recurrentes y falta de continuidad, factores que podrían convertir su inclusión en la lista de 26 jugadores en una apuesta de alto riesgo para el técnico Néstor Lorenzo.
El principal argumento en contra no tiene que ver con su legado —incuestionable— sino con su presente físico. En los últimos años, Falcao ha sufrido múltiples problemas musculares que han limitado su participación tanto a nivel de clubes como de selección. Incluso actualmente se encuentra en recuperación de una lesión en los isquiotibiales, lo que evidencia la dificultad para sostener cargas competitivas exigentes. En un torneo corto y de máxima intensidad como una Copa del Mundo, donde se pueden disputar hasta siete partidos en menos de un mes, la resistencia física y la capacidad de recuperación resultan determinantes.
Además, la posición de delantero centro exige explosividad, presión alta, duelos constantes con defensores y movimientos repetitivos dentro del área, aspectos que naturalmente se deterioran con la edad. Llevar a un jugador con alto riesgo de recaída implicaría ocupar un cupo valioso que podría necesitarse para futbolistas disponibles al cien por ciento. En plantillas limitadas a 26 convocados, cada lugar debe responder a una necesidad estratégica clara.