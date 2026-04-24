Falcao irá al Mundial y esta es la labor que cumpliría con la Selección Colombia

El futuro de Radamel Falcao García vuelve a estar en el centro de la conversación. Mientras crecen las dudas sobre su continuidad como jugador, en la Federación Colombiana de Fútbol ya se está gestando un plan alternativo para mantener vigente la influencia de uno de los máximos referentes del fútbol nacional.
Según versiones conocidas por este diario, la idea no pasa necesariamente por verlo en la cancha, sino por integrarlo en un rol estratégico dentro del grupo. Falcao podría convertirse en una figura clave desde lo humano y lo organizacional, actuando como un puente entre el cuerpo técnico y los jugadores, además de aportar su experiencia en momentos decisivos.