¿Vuelve el Tigre al Mundial? Falcao podría liderar a Colombia con 40 años: ¿cuál es la condición de Lorenzo?

La posibilidad de que Radamel Falcao García vuelva a vestir la camiseta de la Selección Colombia a sus 40 años ha generado un auténtico revuelo en el fútbol colombiano. Según informaciones provenientes de Argentina, el histórico goleador podría integrar la lista de convocados para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Norteamérica. El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en la historia con 48 selecciones y representa el gran objetivo de Colombia bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, quien asumió el cargo con la misión de renovar el equipo sin perder competitividad internacional.

La versión sobre el posible regreso del “Tigre” fue divulgada por el periodista Sebastián Srur durante el programa Picado TV, donde aseguró que Lorenzo ya se habría comunicado directamente con el delantero para plantearle las condiciones de una eventual convocatoria. Según Srur, el técnico le habría dejado claro que su presencia dependerá exclusivamente de su continuidad y rendimiento competitivo en los meses previos al Mundial. De acuerdo con esta información, Falcao debería disputar al menos dos o tres partidos por mes y mantener un nivel alto para ser tenido en cuenta, pues el cuerpo técnico considera que Colombia necesita un líder experimentado capaz de manejar un vestuario con numerosos jugadores jóvenes. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol, sí coincide con la importancia que Lorenzo ha dado al equilibrio entre juventud y experiencia dentro de su proyecto. Actualmente, Falcao milita en Millonarios, no obstante, su continuidad reciente se ha visto limitada por problemas físicos. El delantero se encuentra recuperándose de una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha, sufrida en un encuentro frente a Llaneros. El cuerpo médico confía en que pueda retomar los entrenamientos completos en breve, lo cual será clave para evaluar su estado real de cara a la temporada y, eventualmente, a la selección. Para aspirar seriamente a un cupo mundialista, Falcao deberá demostrar que aún puede competir al máximo nivel. Esto implica no solo acumular minutos con regularidad, sino también evitar recaídas físicas, aportar goles o influencia ofensiva y ejercer el liderazgo que siempre lo ha caracterizado. Su experiencia internacional es uno de sus mayores activos: es el máximo goleador histórico de Colombia y ha disputado numerosas competiciones de élite en Europa, incluyendo torneos con clubes de primer nivel y fases decisivas en competiciones continentales. Además, durante más de una década fue capitán de la selección, lo que lo convierte en una figura respetada por distintas generaciones de futbolistas.

La última aparición oficial de Falcao con Colombia se produjo el 28 de marzo de 2023, cuando disputó 17 minutos en la victoria 1-2 ante la Selección de Japón en un amistoso internacional. Su gol más reciente con la Tricolor ocurrió en noviembre de 2022, en el triunfo 2-0 frente a la Selección de Paraguay. Desde entonces, el proceso de renovación del equipo ha reducido su presencia en convocatorias, aunque nunca se ha cerrado definitivamente la puerta a su regreso. La eventual inclusión de un delantero de 40 años en una Copa del Mundo sería poco común, especialmente en una posición que exige potencia física, velocidad y resistencia. Sin embargo, la historia del fútbol registra casos de jugadores veteranos que han aportado experiencia y liderazgo en torneos cortos, donde la gestión emocional y la lectura táctica pueden resultar tan importantes como las condiciones atléticas. En el caso de Falcao, además, existiría un componente simbólico significativo: representaría la oportunidad de disputar un Mundial en plenitud tras haber quedado fuera de Brasil 2014 por lesión, de regresar en Rusia 2018, pero nuevamente estar ausente en Qatar 2022, ya que Colombia no clasificó. Más allá de lo deportivo, su presencia tendría un fuerte impacto anímico y mediático. Para una plantilla joven, contar con un referente histórico puede fortalecer la cohesión del grupo y aportar serenidad en momentos de presión. Para la afición, significaría ver nuevamente a uno de los mayores ídolos del país en el escenario más importante del fútbol mundial. Y para el propio jugador, podría constituir el cierre ideal de una carrera marcada por la superación, los goles decisivos y el liderazgo dentro y fuera de la cancha.