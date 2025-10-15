¡Atención! Hay una falla eléctrica en la planta de regasificación de Cartagena, tras mantenimiento programado

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó este martes 15 de octubre que, tras culminar el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Cartagena, se presentó una falla eléctrica que interrumpió parcialmente las operaciones de la planta.

Según el comunicado oficial, la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) —pieza clave del complejo— retomó sus operaciones a las 00:00 horas del 15 de octubre de 2025, justo después de finalizar los trabajos de mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre.

Sin embargo, durante las primeras horas del reinicio se produjo una interrupción automática del sistema eléctrico, activada por los mecanismos de protección ante sobrecargas.