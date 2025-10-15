x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Atención! Hay una falla eléctrica en la planta de regasificación de Cartagena, tras mantenimiento programado

Una falla eléctrica afectó temporalmente la planta SPEC LNG en Cartagena tras concluir el mantenimiento programado. ¿Se afecta el suministro nacional de gas natural?

    Falla eléctrica en planta de gas de Cartagena. FOTO: MinEnergía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 11 minutos
bookmark

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó este martes 15 de octubre que, tras culminar el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Cartagena, se presentó una falla eléctrica que interrumpió parcialmente las operaciones de la planta.

Según el comunicado oficial, la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) —pieza clave del complejo— retomó sus operaciones a las 00:00 horas del 15 de octubre de 2025, justo después de finalizar los trabajos de mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre.

Sin embargo, durante las primeras horas del reinicio se produjo una interrupción automática del sistema eléctrico, activada por los mecanismos de protección ante sobrecargas.

Reporte de la falla eléctrica de la planta de regasificación.

Lea aquí: El 59% de los colombianos ve con preocupación que sigan creciendo las importaciones de gas

Noticia en desarrollo...

