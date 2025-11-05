Luto en el deporte mundial: falleció expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Andrea De Adamich, una de las figuras más respetadas del deporte motor europeo en los años sesenta y setenta, falleció este miércoles a los 84 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el talento, la elegancia al volante y una gran pasión por la velocidad.
Nacido en Trieste en 1941, De Adamich comenzó a competir a inicios de los años sesenta y rápidamente se consolidó como una promesa del automovilismo. En 1965 se consagró campeón de Fórmula 3, paso previo a su salto a la Fórmula 1, donde debutó tres años después. Durante cinco temporadas, defendió los colores de escuderías legendarias como Ferrari, McLaren, March, Surtees y Brabham.