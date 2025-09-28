Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

La Carrera de las Rosas informó con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien sufrió una emergencia médica mientras participaba en el recorrido de 5 kilómetros en Medellín. De inmediato recibió atención del equipo médico y de las ambulancias dispuestas en el evento, y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible salvar su vida.

En un comunicado oficial, la organización expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del corredor, asegurando que la salud, el cuidado y el bienestar de los participantes han sido y seguirán siendo la principal prioridad de esta carrera que busca promover la vida.