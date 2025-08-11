Fiscalía lamenta la muerte de Miguel Uribe: “continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores”

Al respecto, el ente acusador señaló que desde el día en que ocurrió el ataque armado contra el senador —que quedó gravemente herido con dos disparos en la cabeza— “ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”.

Por eso, recordó que el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del atentado —que calificó como “magnicidio”— están respondiendo ante la justicia. Lea más: Caso Miguel Uribe: menor de 15 años que disparó el arma aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía Al cierre de su pronunciamiento, la Fiscalía expresó que “continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.

Tras la muerte de Miguel Uribe, distintos sectores políticos y su familia se han pronunciado por la noticia y lamentado su fallecimiento. En su cuenta de Instagram, su esposa, María Claudia Tarazona, dijo que “siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”. Por su parte, su hermana, María Carolina Hoyos, expresó también en su cuenta de Instagram: “Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami... nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”.

Entre tanto, el Centro Democrático —partido del que era militante y precandidato presidencial— expresó “en un mensaje publicado en X (antiguo Twitter) que “la violencia que nos carcome arrebstó a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros y su partida nos deja un vació imposible de llenar”.

También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que “con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”.