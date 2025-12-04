Estas fueron las personas fallecidas en 2025 que más buscaron los colombianos en Google

Google reveló su listado del “Año 2025 en Búsquedas”. En Colombia, entre las búsquedas que más crecieron este año, se destacó la despedida de figuras cuya muerte generó un fuerte impacto en el país. Google aclara que estas consultas “experimentaron el mayor aumento de tráfico entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025”, lo que permite identificar los nombres que definieron de manera única el interés público del año. La compañía también explicó que las consultas del tipo “Cuéntame sobre...” aumentaron un 70 % interanual. Entre esas búsquedas de tendencia aparecieron las muertes que generaron conmoción en el país.

Una de ellas fue la del político Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado sicarial el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Herido de gravedad, murió el 11 de agosto de 2025 tras varias intervenciones neurológicas infructuosas. Tenía 39 años. Relacionado: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas El listado también incluyó al papa Francisco, quien murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años. Su partida representó el final del pontificado más influyente para América Latina. Fue un año en el que además un estadounidense se convirtió en papa por primera vez. El nombre del futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio de 2025, también apareció entre las tendencias colombianas. El jugador perdió la vida en un accidente automovilístico en España junto a su hermano. Tenía 28 años. Otro nombre que llamó la atención fue el del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, quien murió el 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo mientras hablaba en un evento universitario en Utah, EE. UU.

Google también registró un incremento significativo relacionado con la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, fallecida el 26 de febrero de 2025, recordada por series como Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl. Tenía 39 años. En el ámbito musical también hubo figuras que despertaron un notable interés. Uno de los decesos que más impacto mediático generó fue el de Ozzy Osbourne. El legendario cantante británico, conocido como “el Príncipe de las Tinieblas” por su papel en la banda Black Sabbath y su prolongada carrera como solista, murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años. Su muerte se produjo en su casa en Buckinghamshire, y la causa fue un infarto agudo, aunque también se mencionaron condiciones como enfermedad de Parkinson y complicaciones cardíacas. Otro nombre entre los fallecidos de 2025 es Paquita la del Barrio — cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas —, reconocida voz de la música ranchera. Ella murió el 17 de febrero de 2025 en su casa en Veracruz, México, a los 77 años. También figuró el artista argentino Leo Dan, personalidad histórica de la balada latinoamericana, quien murió el 1 de enero de 2025 a los 82 años de edad. En la lista también apareció Rubby Pérez, cantante dominicano de merengue, cuyo fallecimiento fue reportado el 8 de abril de 2025 como consecuencia de lesiones derivadas del colapso de un techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo mientras se presentaba en concierto. Tenía 69 años. Y, finalmente, en el listado también apareció Valeria Márquez, una modelo, empresaria y creadora de contenido digital mexicana que se hizo conocida por su actividad en redes sociales. Fue asesinada mientras transmitía en vivo en TikTok desde su negocio el 13 de mayo de 2025. Lea más: Lo que se sabe de la muerte de la influencer Valeria Márquez en plena transmisión de TikTok en México



