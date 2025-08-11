Cuerpo de Miguel Uribe ya fue trasladado a Medicina Legal y será velado en cámara ardiente en el Congreso

Horas después de que se confirmara el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su cuerpo ya fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

Sobre las 7:36 de la mañana de este lunes una camioneta del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía salió desde la Fundación Santa Fe con el cuerpo del senador con destino a Medicina Legal. Lo anterior, en cumplimiento del protocolo de ese organismo cuando se trata de muertes violentas.



Por ahora, se tiene previsto que los restos mortales del congresista, de 39 años, sean velados en cámara ardiente en el Parlamento. Desde ya hay gestiones para que el féretro llegue este mismo lunes al Elíptico para rendir homenaje al senador. Sus exequias serían en la Catedral Primada.



Sobre las 6:15 de la mañana la Fundación Santa Fe confirmó que a la 1:56 de la madrugada falleció Miguel Uribe pasados dos meses del atentado que sufrió el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá.



“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, explicó el centro médico.



El congresista del Centro Democrático, de 39 años, fue víctima de un ataque armado perpetrado en el sector de Modelia, en la capital de Colombia. El congresista fue herido por varios proyectiles, uno de los cuales se alojó en su cabeza. Por ello, tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

El atentado ocurrió en un parque en el sector de Modelia, en Fontibón (occidente de Bogotá), donde se escucharon alrededor de ocho detonaciones por arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros), según informó la Fiscalía. El presunto sicario sería un menor de 15 años de edad involucrado en el atentado. Videos grabados por los asistentes muestran cuando el sospechoso se aproxima por la espalda y le dispara en la cabeza al congresista. Luego se produjo un tiroteo con los escoltas de la víctima, en el cual el adolescente resultó con una herida en la pierna. Una cámara de seguridad registró su intento de huida, en el que también hizo disparos a los guardaespaldas.