El deporte despide a Jorge Diego Llano, pionero de las carreras de aventura en Colombia y maestro de generaciones

Jorge Diego Llano murió así como vivió, en medio de la montaña, desafiando lo imposible. El domingo, tras completar los 110 kilómetros del Ultrakossio en El Retiro, Antioquia, sufrió un paro que detuvo su corazón. La noticia estremeció al país del deporte extremo y a toda una comunidad que lo reconoce como pionero, maestro y promotor de aventuras.
“Hoy el Ultrakossio se detiene, la montaña también guarda silencio. Jorge Diego dedicó su vida a abrir caminos imposibles, a inspirar a otros a atreverse, a mostrarnos que la montaña es también un lugar para soñar. Descansa en paz, Jorge”, expresó la organización en un comunicado en sus redes sociales.