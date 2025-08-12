Falleció Ernesto Ochoa Moreno, filósofo y columnista de EL COLOMBIANO

Con profundo pesar despedimos a Ernesto Ochoa Moreno, quien falleció en Medellín a los 84 años, filósofo, teólogo, periodista y columnista de EL COLOMBIANO por más de dos décadas.

Ochoa Moreno fue licenciado en Teología por la Facultad Teresianum de Roma y formado en Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia y dedicó su vida al pensamiento crítico, la espiritualidad y la palabra escrita.

Fue editorialista y columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano, fue autor de «Agua para una sed» (2023) y un apasionado estudioso de la obra de Fernando González, a quien rindió homenaje en su columna «Bajo las ceibas» y en su labor como cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Otraparte.

Por años, Ochoa Moreno acompañó a los lectores de EL COLOMBIANO con sus columnas. Una de sus más recientes fue titulada El silencio empieza mañana y la publicó después de una pausa de varias semanas por quebrantos en su salud.

Lea aquí: El silencio empieza mañana

“Llega un momento en el que el ruido ideológico nos enferma y no queda sino una cura: el silencio. Llega la hora de dejar atrás todo. De olvidarse de votaciones y de elegidos, de mesías y de satanases, de mayorías y de minorías, de una democracia periclitante o de una dictadura amenazadora, de derechas que no están a la derecha y de izquierdas que tampoco están a la izquierda”, escribió.