x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Falleció Ernesto Ochoa Moreno, filósofo y columnista de EL COLOMBIANO

Durante más de 20 años, Ernesto Ochoa acompañó a los lectores de EL COLOMBIANO cada sábado. En sus últimos textos había reflexionado sobre la vida y la muerte.

  • Descripción: Columnista y colaborador de El Colombiano. Personajes: Ernesto Ochoa Moreno. Foto: El Colombiano en 2009.
    Descripción: Columnista y colaborador de El Colombiano. Personajes: Ernesto Ochoa Moreno. Foto: El Colombiano en 2009.
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 minutos
bookmark

Con profundo pesar despedimos a Ernesto Ochoa Moreno, quien falleció en Medellín a los 84 años, filósofo, teólogo, periodista y columnista de EL COLOMBIANO por más de dos décadas.

Ochoa Moreno fue licenciado en Teología por la Facultad Teresianum de Roma y formado en Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia y dedicó su vida al pensamiento crítico, la espiritualidad y la palabra escrita.

Fue editorialista y columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano, fue autor de «Agua para una sed» (2023) y un apasionado estudioso de la obra de Fernando González, a quien rindió homenaje en su columna «Bajo las ceibas» y en su labor como cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Otraparte.

Por años, Ochoa Moreno acompañó a los lectores de EL COLOMBIANO con sus columnas. Una de sus más recientes fue titulada El silencio empieza mañana y la publicó después de una pausa de varias semanas por quebrantos en su salud.

Lea aquí: El silencio empieza mañana

“Llega un momento en el que el ruido ideológico nos enferma y no queda sino una cura: el silencio. Llega la hora de dejar atrás todo. De olvidarse de votaciones y de elegidos, de mesías y de satanases, de mayorías y de minorías, de una democracia periclitante o de una dictadura amenazadora, de derechas que no están a la derecha y de izquierdas que tampoco están a la izquierda”, escribió.

“Creo que siempre es beneficioso el silencio. Va a llegar un día en que, como se titula una novela inédita del recordado sacerdote envigadeño, Alberto Restrepo González, ‘El silencio empieza mañana’”, agregó.

En noviembre del año pasado, en otro de sus textos, reflexionó sobre lo difícil que resulta la vejez en Colombia. “Envejecer es casi un delito que se paga caro en plata constante y sonante”.

Ese mismo mes, reflexionó sobre el cumpleaños y la celebración de la vida. “Cada cumpleaños, pienso yo, es como un cruce de caminos en el que nos enfrentamos al mismo tiempo con la dolorosa sensación de lo irrecuperable y con la incertidumbre de un futuro que siempre está empezando. Resulta sabio pensar en ello, pero no embargados por la tristeza o tentados por la nostalgia, sino con el optimismo que implica el desafío del futuro, el saber que aún quedan nuevos horizontes y nuevos descubrimientos en la vida”.

Esa esperanza de nuevos horizontes y descubrimientos lo mantenía jovial, así, como escribió, tuviera la eternidad a la vuelta de la esquina.

“El hombre es un cirio encendido que se consume, pero resplandece si se es fiel al propio destino, a las responsabilidades que brinda la vida. Por eso es bello en medio del naufragio del tiempo, entonar un himno a la alegría, al amor, a la dignidad humana, al entendimiento y la comprensión entre los hombres, seguros de que Dios nos espera en el último recodo del camino”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida