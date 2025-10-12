Falleció Miguel Valencia, el comunicador eterno que informaba con tiza a las afueras de la UdeA

Con más de 50 años a las afueras de la Universidad de Antioquia, Miguel Valencia se resistía al auge del internet y las redes sociales y con una tiza y un tablero plasmaba los titulares más importantes. Sin embargo, una triste noticia quedará sin plasmar en esos pizarrones: su muerte. Desde días atrás, Miguel ya presentaba problemas de salud y estaba hospitalizado en la Unidad Intermedia de Castilla. Tristemente, este domingo, 12 de octubre, se ha confirmado su deceso. Lea también: Miguel no se cansa de informar a punta de tiza Estando durante años afueras de la ciudad universitaria, Miguel llegaba a las 7:00 de la mañana y recibía los ejemplares de varios periódicos para venderlos en el transcurso del día.

Con esos periódicos, el comunicador eterno comenzaba a plasmar noticias en sus pizarrones. De acuerdo a lo que se iba a contar elegía el color de la tiza para resaltar un nombre, un suceso, un evento. Llegaba a pie a la Universidad proveniente del barrio Córdoba, esto desde el año 1968. “Estoy acá desde el 68. Me tocó la inauguración de la ciudadela universitaria. Primero presté servicio militar, pero como era bachiller mi hermana hizo las gestiones y me dieron la baja un año después. Me tocó la visita de Pablo Sexto, en el 67”, le comentó en alguna ocasión a EL COLOMBIANO.

Para taxistas, estudiantes y transeúntes, su forma de informar era única. Un hombre culto que en medio de una conversación soltaba miles de datos desconocidos sobre cualquier tema, fue en más de una ocasión el protagonista de una nota en el periódico de la Universidad de Antioquia. Estuvo un semestre en la Faculta de Educación durante un semestre como aprendiz del pregrado de idiomas, pero se retiró. En el restaurante que da a las piscinas le daban el almuerzo a cambio del periódico, era bueno con nombres y fechas.