Falleció Miguel Valencia, el comunicador eterno que informaba con tiza a las afueras de la UdeA

Con más de 50 años a las afueras de la Universidad de Antioquia, Miguel Valencia se resistía al auge del internet y las redes sociales y con una tiza y un tablero plasmaba los titulares más importantes. Sin embargo, una triste noticia quedará sin plasmar en esos pizarrones: su muerte.
Desde días atrás, Miguel ya presentaba problemas de salud y estaba hospitalizado en la Unidad Intermedia de Castilla. Tristemente, este domingo, 12 de octubre, se ha confirmado su deceso.
Lea también: Miguel no se cansa de informar a punta de tiza
Estando durante años afueras de la ciudad universitaria, Miguel llegaba a las 7:00 de la mañana y recibía los ejemplares de varios periódicos para venderlos en el transcurso del día.