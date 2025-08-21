x

Falleció Rosalba Merchán, la madre de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre prófugo en Nicaragua

Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, confirmó el fallecimiento.

    Carlos Ramon González en una intervención en el Congreso. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 47 minutos
La esposa de Carlos Ramón González, Luz Dana Leal, confirmó el fallecimiento de Rosalba Merchán de González.

A través de un mensaje en redes sociales, Leal comunicó la muerte de su suegra, resaltando el impacto que dejó en la familia y en quienes compartieron con ella.

En Instagram, Luz Dana Leal señaló: “Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”.

Este mensaje fue acompañado de una imagen en honor a su suegra con las siguientes palabras: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de Rosalba Merchán de González. Su luz, su bondad y su amor permanecerán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, querida suegra”.

Imagen publicada por Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramon González. FOTO: REDES SOCIALES

La situación de Carlos Ramón González

El nombre de Carlos Ramón González ha sido mencionado en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el escándalo de los carrotanques en La Guajira.

A González se le atribuyen los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos, esto relacionado con el desvío de recursos.

Por ahora, Carlos Ramón González permanece en Nicaragua, donde recibió asilo político tras ser requerido por la justicia colombiana.

