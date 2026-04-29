Temas prohibidos y bromas incómodas: el accidentado protocolo de Donald Trump ante el rey Carlos III

La esperada visita de estado del Rey Carlos III y la Reina Camila a los Estados Unidos, la primera de un monarca británico desde 2007, ha dejado un rastro de momentos de tensión diplomática y fallos de protocolo. En el marco de la celebración del 250.º aniversario de la independencia de EE. UU. y un esfuerzo por estabilizar la “relación especial” entre ambos países, Donald Trump, protagonizó varias interacciones incómodas.
Desde el primer encuentro en el Jardín Sur de la Casa Blanca, Trump intentó imponer su dominio físico, según medios internacionales, el presidente usó su clásico estilo de saludo, un apretón de manos con un tirón repentino para intentar descolocar a la otra persona. Sin embargo, el rey Carlos III parecía estar preparado y no se dejó llevar por el movimiento, manteniéndose firme y sin perder el equilibrio frente al mandatario.
Entérese: Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia con EE. UU.
Además, Trump rompió la regla de oro de no tocar a los monarcas al sujetar el brazo del Rey y de la Reina para guiarlos durante el recorrido, un gesto de familiaridad prohibido por la etiqueta real.