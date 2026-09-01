Alerta en Medellín por redes que engañan y envían jóvenes a la guerra de Rusia y Ucrania

La circulación de volantes en los que invitan a los jóvenes de Medellín, principalmente de las comunas 13 (San Javier) y 7 (Robledo), a unirse al Ejército de Rusia para combatir contra Ucrania ha suscitado la preocupación de padres de familia y la alerta de las autoridades locales.
En la pieza gráfica que ha circulando se ofrece una cuantiosa cifra en dólares a quiénes sean incorporados y, como cualquier convocatoria de empleo formal, se garantiza capacitación y oportunidades de crecimiento.
En los últimos años, decenas de exmilitares y civiles han viajado a Rusia o Ucrania atraídos por ofertas que prometen salarios de más de 10.000 dólares mensuales (cerca de 40 millones de pesos), bonos de enganche y la posibilidad de mejorar rápidamente su situación económica. Sin embargo, quienes han logrado regresar describen una realidad muy distinta.