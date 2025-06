Familia de Miguel Uribe pide la paz en plena guerra

Todos habríamos entendido si en medio de su infinito dolor, ellos hubieran elegido la ira, la ofuscación contra el mundo y el gobierno, las palabras violentas para esta sociedad colombiana sumergida en el terror. Pero no. Los familiares del senador Miguel Uribe Turbay le han dado una lección de amor al país, invocando oraciones y clamando por la paz.

Desde que se produjo ese infausto ataque, Colombia entró en un espiral de zozobra política y social.

De un lado, está la polarización exacerbada entre los seguidores de la izquierda y la derecha, que tiene bajo amenaza las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Del otro, una escalada terrorista protagonizada por las disidencias de las Farc en los departamentos de Valle y Cauca, con cerca de 30 acciones criminales, desde sicariato hasta detonaciones de vehículos-bomba.

El clima social pareciera invitar al odio, y es allí donde se ha observado la resiliencia de la familia, en solidaridad con otras víctimas.

“Mi total amor, empatía, solidaridad, con todas las familias colombianas que hoy se despiertan con mi mismo dolor, con esa situación que no tiene nombre, todo mi amor y esperanza, construyamos juntos un propósito de vida, para que estas muertes y estos atentados, esta violencia, no solamente cesen, sino que tengan un propósito final: sanar a Colombia. Y para sanarla, tenemos que unirla”, invitó María Claudia ante las cámaras de televisión.

El principal refugio de sus seres queridos ha sido la oración y los mensajes de aliento.

“No paren de rezar, quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando. Tenemos un propósito de vida y una causa que no debemos olvidar, el país está en guerra (...). Hago un llamado a cada uno de los sectores, a los grupos políticos, a los grupos armados, a que sanemos a Colombia, a que nos unamos”.

Al cierre de esta edición, Miguel Uribe continuaba luchando por su existencia en una unidad de cuidados intensivos. Una resistencia feroz, impulsada por los rezos de mucha gente que no lo conoce en persona, pero que a lo lejos ha seguido su camino, desde que su rostro apareció en los periódicos que anunciaban la pérdida de Diana Turbay.

