Familia Dell donará USD 6.250 millones para ampliar las “cuentas Trump” a 25 millones de niños en EE. UU.

La familia del magnate tecnológico Michael Dell anunció una donación histórica de USD 6.250 millones destinada a financiar 25 millones de nuevas “cuentas Trump”, un programa de inversión para menores de edad en Estados Unidos que comenzará a funcionar plenamente en 2026. Conozca: Los multimillonarios detrás del boom de la IA aumentan su fortuna en 450.000 millones de dólares Estas cuentas fueron creadas inicialmente por el Gobierno federal para otorgar USD 1.000 a cada bebé nacido a partir del 1 de enero de 2025, como parte de la ley “One Big Beautiful Bill”. Sin embargo, millones de niños nacidos antes de esa fecha no calificaban. La donación de los Dell cubrirá esa brecha.

¿A quiénes llegarán estas nuevas cuentas?

La fundación de la familia Dell explicó que los 25 millones de nuevos beneficiarios recibirán una cuenta de inversión con un aporte inicial de USD 250. El objetivo es alcanzar: - Casi el 80% de los niños menores de 10 años. - Niños que vivan en el 75% de los códigos postales del país. Lea aquí: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro Los Dell señalaron que incluso los menores mayores de 10 años podrían ser incluidos si, tras la inscripción inicial, quedan recursos disponibles. “Es una medida práctica y directa para ayudar a las familias a empezar a ahorrar hoy mismo”, indicó la familia en un comunicado.

¿Cómo funcionan las “cuentas Trump”?

Las cuentas son inversiones con beneficios fiscales y no permiten retiros hasta que el beneficiario cumpla 18 años.Solo pueden invertirse en: - Fondos indexados. - ETF de bajo costo basados en el S&P 500 u otros índices bursátiles estadounidenses. Además, permiten contribuciones adicionales de hasta USD 5.000 al año hasta la mayoría de edad del menor. Lea también: Donald Trump estará en el sorteo del Mundial, ¿recibirá el Premio de Paz de la Fifa? El Tesoro de Estados Unidos, por su parte, aportará USD 1.000 a los niños nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2028, como establece la reciente legislación federal.

Una donación con impacto nacional

Según la organización sin fines de lucro Invest America, la donación impulsará el acceso a oportunidades financieras y aumentará el ahorro temprano en millones de hogares. La fortuna de la familia Dell, estimada por Bloomberg en USD 150.000 millones, ha crecido en los últimos años gracias al ascenso de Dell Technologies como proveedor clave de soluciones para inteligencia artificial.