Familia Dell donará USD 6.250 millones para ampliar las “cuentas Trump” a 25 millones de niños en EE. UU.

La familia del magnate tecnológico Michael Dell anunció una donación histórica de USD 6.250 millones destinada a financiar 25 millones de nuevas “cuentas Trump”, un programa de inversión para menores de edad en Estados Unidos que comenzará a funcionar plenamente en 2026.
Estas cuentas fueron creadas inicialmente por el Gobierno federal para otorgar USD 1.000 a cada bebé nacido a partir del 1 de enero de 2025, como parte de la ley “One Big Beautiful Bill”. Sin embargo, millones de niños nacidos antes de esa fecha no calificaban. La donación de los Dell cubrirá esa brecha.