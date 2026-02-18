Accidente en Remedios: familias de víctimas del Liceo Antioqueño de Bello inician acciones legales por indemnización

Ya se cumplieron dos meses de uno de los accidentes de tránsito más lamentables del 2025 en Antioquia. Se trata del siniestro vial que tuvo lugar en la madrugada del 14 de diciembre en el municipio de Remedios, Nordeste del departamento, más exactamente en el sector El Chispero, cuando un bus que venía con los recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello de su excursión de fin de año en Tolú, cayó a un precipicio de más de 40 metros de profundidad, lo que produjo la muerte de 16 de ellos y uno de los conductores del vehículo.
Si bien es una historia que algunos no desean recordar por la gravedad que revistió y la tristeza que produjo –y aún produce–, muchas de las familias de las víctimas no quieren que este caso quede impune, y esperan que los involucrados respondan ante lo sucedido. Es por eso que decidieron emprender acciones legales formales, con el objetivo de que todo se esclarezca y solucione.
Andrés Stiven Gómez Parra es el gerente de Territorio Legal Abogados. Su firma representa los intereses de 15 familias: 10 donde hubo lesionados y 5 que perdieron a un ser querido. En una entrevista que sostuvo con EL COLOMBIANO aclaró que a la par avanzan los procesos civiles y penales, algo que requiere de investigación, tiempo y mucha paciencia.