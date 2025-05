JEP negó amnistía a excomandante de las extintas Farc por carro bomba que dañó iglesia patrimonial en Medellín

Por estas razones, la Sala de Amnistía o Indulto determinó que este caso debe ser remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, para que Acevedo Muñoz sea vinculado al Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado. En particular, se propone su incorporación al patrón de conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos. Será en esta instancia donde se determinará si tiene o no la calidad de máximo responsable de los crímenes en cuestión.

Aunque esta es la primera vez que la SAI se pronuncia sobre un caso de terrorismo contra un bien de interés cultural, la JEP ya había abordado esta clase de crímenes en otras investigaciones. En el Caso 02 que investiga la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), y en el Caso 05, sobre el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, se imputaron crímenes de guerra por destrucción de bienes culturales y lugares de culto a exintegrantes de las Farc-EP.





Siga leyendo: JEP: 120 víctimas de reclutamiento forzado pidieron que responsables reconozcan sus crímenes



Asimismo, en el Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos, se identificó los ataques a bienes civiles, culturales y lugares de culto como daños que vulneraron profundamente la vida colectiva, la identidad cultural y la integridad espiritual de estas comunidades.