Fasecolda advierte que la reforma tributaria sube al 50% el impuesto de renta para el sector asegurador

La Convención Internacional de Seguros 2025 comenzó este 24 de septiembre en el Hotel Hilton de Cartagena. Y se extenderá hasta el próximo viernes y contará con la presencia de diversos actores del sector. Su mayor preocupación es una propuesta incluida en la nueva reforma tributaria y que elevaría al 50% la tarifa de renta que paga el sector asegurador.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, advirtió que la discusión en Cartagena será alrededor de cuatro temas que despiertan un desafío para el sector asegurador: la aceleración tecnológica, nuevas tendencias demográficas a raíz de la caída de las tasas de natalidad, el cambio climático y su impacto sobre la biodiversidad, así como el abrupto cambio geopolítico y económico.