Miss Universo, de escándalo en escándalo: ahora la ganadora Fátima Bosch fue demandada por difamación

La marca Miss Universo no sale de un escándalo para meterse en otro. A las ya críticas por la elección de la mexicana Fátima Bosch, la orden de arresto contra la copropietaria del certamen y las investigaciones por tráfico de armas y drogas contra el segundo copropietario, ahora se suma una demanda interpuesta en contra de la ganadora.
Lea aquí: Miss Universo: la corona que ya no encaja
Bosch, que hace apenas unos días denunció amenazasen su contra por su polémica elección, ahora fue demanda por difamación por Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia con quien protagonizó una pelea en medio de su participación en el concurso.