Homenaje al Tino Asprilla por triplete al Barcelona en Champions con Newcastle, terminó con indirecta a Nacional, ¿por qué?

El cuadro inglés recordó los tantos que el vallecaucano le marcó al equipo español el 17 de septiembre de 1997. Este miércoles, los elencos se vuelven a enfrentar por Champions.

  • Faustino Asprilla estuvo, 28 años después de su noche mágica en Champions, en el estadio del Newcastle de Inglaterra. FOTO: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 37 minutos
bookmark

Aquel moreno flaco parecía un papel, movido por el viento, cuando dio la vuelta canela con la que celebró el tercer gol que le metió al Barcelona de España la noche del 17 de septiembre de 1997. La camiseta del Newcastle inglés, franjas blancas, negras y un logotipo circular en el centro, le quedaba holgada, grande, a Faustino Asprilla.

Lo que no le quedó grande fue brillar, contra uno de los mejores equipos del mundo y en el torneo más difícil. Aquella noche Newcastle jugaba su primer partido en la Champions. Barcelona, que tenía a figuras como Rivaldo, Luis Figo o Luis Enrique Martínez, era favorito para ganar. Sin embargo, ese delantero colombiano delgado, que corría tan rápido que parecía que a cada zancada se iba a caer, se llevó todos los focos.

Anotó tres goles. El primero fue de penalti, después de una falta que le hizo el portero cuando él, “avispado” hizo una diagonal y tocó la pelota dentro del área para dejarlo en el camino. El segundo llegó tras un cabezazo en el que ese hombre de 1,76 metros se levantó como un resorte en medio de defensas más altos que él.

En el tercero repitió la forma del anterior. Saltó como un resorte. Mandó el balón al fondo del arco. Puso a celebrar, con euforia, a los aficionados del Saint James Park, que descubrían la magia de las noches de Champions. Para celebrar, el tulueño se persignó. Después, dio una vuelta canela en la que se movió por los aires como un papel llevado por el viento.

¿Asprilla lanzó una “pulla” a Nacional en el homenaje que le hicieron en Inglaterra?

Desde esa noche mágica, hasta hoy, han pasado 28 años. Quiso el destino que este 18 de septiembre, en el regreso del Newcastle a la Champions, le tocara recibir al Barcelona español en su estadio. Por eso, el equipo inglés, conmemorando la noche brillante de Asprilla, le ofreció un homenaje.

“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga. 10 horas. 18.09.25”, publicó en sus redes sociales el club inglés acompañado de un video donde aparece Asprilla.

El futbolista vallecaucano, quien también fue figura en equipos de Italia, Brasil y de nuestro país, se mostró emocionado por el reconocimiento que le hicieron antes del encuentro, programado para jugarse este jueves a partir de las 2:00 p.m.

No obstante, en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, manifestó su descontento porque en nuestro país, donde figuró con un equipo antioqueño, no lo reconocen igual. “Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, aseguró el exfutbolista, que estuvo en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 con la Selección Colombia.

