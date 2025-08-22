¿Alcaraz o Sinner? Los favoritos para quedarse con el US Open; conozca todos los detalles del último Grand Slam del año

En un momento de forma irresistible, Carlos Alcaraz puede darle un doble zarpazo a Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos, arrebatándole el trono del último Grand Slam del año y el número uno de la ATP. En Nueva York, donde la acción arranca este domingo, cualquier desenlace que no sea la continuidad del duopolio del español e italiano sería una sorpresa. ‘Sincaraz’, como se bautizó a la dupla, ha arrasado con los últimos siete trofeos de Grand Slam en juego. Con otra victoria en Flushing Meadows, los jefes del circuito completarían dos años seguidos de barrida en los cuatro torneos grandes.

Ganadores de los últimos siete Grand Slam

El joven ‘Big 2’ ha pasado por encima de varias generaciones de tenistas incluido Novak Djokovic, último superviviente de un régimen algo más coral, en el que el serbio imponía la ley junto a Roger Federer y Rafael Nadal. Alcaraz, de 22 años, conquistó en 2022 la primera de sus cinco coronas de Grand Slam precisamente en Nueva York, que entonces también vino acompañada del liderato de la ATP. La explosión de Sinner, de 24 años recién cumplidos, ocurrió en las dos últimas temporadas acaparando cuatro trofeos grandes. A la batalla del US Open llegan ambos en plena forma, si bien Sinner debe despejar algunas dudas después de que el lunes abandonara completamente descompuesto la final del Masters 1000 de Cincinnati. Ese choque fue la cuarta final del año entre ambos, con tres triunfos de Alcaraz. Lea también: Esquí, fútbol, imitar a Materazzi: la increíble historia de cómo Jannik Sinner llegó a ser el mejor tenista del mundo El español prevaleció también en mayo en el Masters 1000 de Roma y en junio en la arcilla de Roland Garros, mientras el italiano le devolvió el golpe en julio en la hierba de Wimbledon. Sin bajarse de la final en sus siete últimos torneos, el español depende de sí mismo para recuperar la cima del tenis masculino en Nueva York, lo que lograría elevando el título o avanzando una ronda más que Sinner. El reto se antoja mayúsculo ya que el italiano, cuando está bien físicamente, ha demostrado ser prácticamente imbatible en pistas rápidas, en las que encadenaba 26 victorias seguidas antes de su retirada en Cincinnati.

¿Qué pasará con Djokovic?

Sinner abrirá fuego frente al checo Vit Kopriva, número 87 de la ATP, y en su camino de vuelta a la final podría chocar en cuartos de final ante Jack Draper, semifinalista el año pasado, y después con Alexander Zverev, el tercer sembrado. A Alcaraz, que se estrenará ante el gigante local Reilly Opelka (2,11m de altura), le cayó en su lado del cuadro Novak Djokovic, con el que podría colisionar en semifinales. El serbio acude este año a Nueva York, donde ganó su último Grand Slam en 2023, sin ningún rodaje en pistas rápidas tras su renuncia a Canadá y Cincinnati. Le puede interesar: La edad es sólo un número: Venus Williams jugará el US Open a sus 45 años A sus 38 años, ‘Nole’ necesitará de todas sus reservas de energía para avanzar hasta su soñado título 25 de Grand Slam, que establecería el récord absoluto del tenis. Flushing Meadows también está expectante por la primera participación del brasileño Joao Fonseca, la gran ilusión del tenis latinoamericano a sus 19 años recién cumplidos. Después de varios meses irregulares, en el US Open tiene una buena oportunidad para atraer de vuelta los reflectores de principios de temporada, comenzando por el debut frente al serbio Miomir Kecmanovic. La delegación latinoamericana también cuenta con los argentinos Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Sebastián Báez y los chilenos Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, aspirantes a la corona en Nueva York. FOTO GETTY

Swiatek desafía a Sabalenka

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka aspira a ser la primera en revalidar título desde el triplete consecutivo de Serena Williams entre 2012 y 2014. Este año, la número uno mundial no ha ampliado aún su vitrina de trofeos de Grand Slam, tras caer en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon. Su gira previa tampoco fue especialmente prometedora, con un único y decepcionante paso por el WTA 1000 de Cincinnati, lo que mejora las perspectivas de sus mayores rivales, en especial de Iga Swiatek. La polaca está en plena resurrección con su inesperada victoria en Wimbledon y su rotundo triunfo en Cincinnati, con los que escaló hasta el número dos mundial. Un segundo título en el US Open, tras el logrado en 2022, la pondría en ruta de recuperar la cima del circuito. La estadounidense Coco Gauff, campeona en 2023 e ídolo indiscutible del público, es la otra gran candidata pero tampoco se puede descartar que emerjan joyas como la canadiense Victoria Mboko y la rusa Mirra Andreeva, campeonas esta temporada de torneos WTA 1000.

Los últimos 10 campeones

Estos son los diez últimos ganadores en la categoría masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el domingo en Nueva York. 2024: Jannik Sinner (ITA) 2023: Novak Djokovic (SRB) 2022: Carlos Alcaraz (ESP) 2021: Daniil Medvedev (RUS) 2020: Dominic Thiem (AUT) 2019: Rafael Nadal (ESP) 2018: Novak Djokovic (SRB) 2017: Rafael Nadal (ESP) 2016: Stan Wawrinka (SUI) 2015: Novak Djokovic (SRB). Tenistas con más títulos en la historia del Abierto de Estados Unidos: 1. Richard Sears (USA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887) . William Larned (USA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911) . Bill Tilden (USA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929) 4. Jimmy Connors (USA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983) . Pete Sampras (USA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002) .Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019) . Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023) . John McEnroe (USA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984).

Las 10 más recientes campeonas