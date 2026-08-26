La FCF anunció su nuevo comité directivo y ratificó a Jesurún en la presidencia de la Federación hasta 2030

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio un paso decisivo este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Bogotá, tras oficializar la posesión de su nuevo órgano directivo para el periodo 2026-2030, tras llevarse a cabo una reunión de la Asamblea.
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Con este acto, el empresario Ramón Jesurun Franco ratificó su permanencia como el máximo dirigente del balompié nacional durante los próximos cuatro años, luego de haber pasado por algunas polémicas durante su gestión.