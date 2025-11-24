El DIM aún depende de sí mismo para llegar a la final: esto tiene que pasar desde la tercera fecha

El DIM aún sigue vivo en los cuadrangulares semifinales. Es cierto que no tuvieron un buen inicio. También que el cuadro rojo no ha logrado encontrar, en los dos partidos que ha disputado, la eficacia que mostró en el “Todos Contra Todos” y que apenas suma un punto. Sin embargo, aún tiene 12 unidades en disputa por delante: depende de sí mismo para lograr cupo en la final.
El Poderoso enfrentará al América de Cali en la tercera fecha de los cuadrangulares. El encuentro se disputará el jueves en el Pascual Guerrero (7:30 p.m.) y será el que cierre las competencias de esa jornada, que inicia este martes con el encuentro entre Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima (5:30 p.m.), cuadros que pelean el primer puesto en el Grupo B del Torneo Clausura.