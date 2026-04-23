Listas las obras en puente sobre el río Mulatos en Urabá, ¿Cuándo lo abren?

Las autoridades viales del departamento anunciaron que las obras en el puente del Río Mulatos que conecta a Necoclí con San Juan de Urabá ya están listas, por lo que se espera que muy pronto la estructura sea oficialmente entregada a la comunidad.
Cabe recordar que la comunidad de esta zona del Urabá venía esperando el puente luego de que hace más de dos meses las lluvias que azotaron la subregion se llevaran las estructuras sobre el río Mulatos, en Necoclí y la del río San Juan, en San Juan de Urabá.