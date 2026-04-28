Hay fecha para conciliación entre la familia de Kevin Acosta y el Estado, luego de que Petro los revictimizara

La Procuraduría dio un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuya muerte fue atribuida a fallas sistemáticas del sistema de salud. Según información publicada por La FM, el ente de control convocó formalmente para el próximo miércoles 27 de mayo a una audiencia de conciliación entre el Estado colombiano y la Nueva EPS, que deberán sentarse frente a Yudy Katherine Pico, madre del menor, para intentar resolver el caso y llegar a un acuerdo. El origen de esta citación radica en las conclusiones de la propia Procuraduría, que, tras analizar el historial del caso, determinó que el deceso del menor no fue un hecho inevitable, sino el resultado de la inadvertencia y la negligencia por parte de Nueva EPS. La falta de atención oportuna y la gestión de la enfermedad del niño habrían sido los detonantes de una tragedia para su familia. Entre los citados a responder no solo se encuentra la mencionada entidad de salud, la más grande del país, sino también el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La suma de la demanda

En términos económicos, la familia Pico estructuró el monto fundamentado en el daño moral y material sufrido por la muerte del menor. Aunque el monto total proyectado en una demanda formal superaría los 1.800 millones de pesos, para esta instancia de conciliación han propuesto una cifra base de aproximadamente 923,26 millones de pesos. Este busca cubrir las afectaciones de todo el núcleo familiar: desde la madre del menor, quien reclama más de 175 millones de pesos, hasta sus hermanos y su abuela materna, Carmen Naranjo, quienes solicitan indemnizaciones individuales cercanas a los 87 millones de pesos como parte de la reparación por la pérdida del pequeño Kevin. La defensa de la familia, liderada por los abogados William Mejía y el exministro Wilson Ruiz, ha manifestado una disposición total para cerrar este capítulo mediante el diálogo el próximo 27 de mayo. Según señaló Mejía al medio ya mencionado, la conciliación representaría la vía que estaría buscando la familia.

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