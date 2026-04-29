¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern y PSG por semifinales de Champions?

Para muchos el juego entre el PSG y Bayern Múnich disputado el pasado martes por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el cual ganó el equipo francés 5-4, ha sido hasta ahora el mejor durante años. Por tal motivo, el de vuelta, promete más emociones.

“No es el resultado que queríamos, pero la creencia sigue siendo la misma. Nos vemos la semana que viene”, así expresó este miércoles en su cuenta de Instagram el colombiano Luis Díaz, considerado una de las figuras del encuentro disputado en el Parque de Los Príncipes, en París, donde convirtió un nuevo tanto de antología, luego de recepcionar la pelota de taco, amagar para sacarse de la marca al defensor brasileño Marquinhos y vulnerar luego el arco defendido por el ruso Matvéi Yevguénievich Safónov.

“Clase total hermanito, no hay techo”, le respondió su compañero de Selección Colombia, Daniel Muñoz, tras la publicación en la red social. “Intratable...”, prosiguió Johan Mojica.

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Al PSG, vigente campeón de la competición de clubes más importante de Europa le quedó un sabor amargo pues ganaba el encuentro 5-2 antes de las anotaciones del francés Dayot Upamecano (65’) y del colombiano Díaz (69’), lo que hizo que el cuadro alemán mantuviera viva la eliminatoria.

El siguiente compromiso entre ambos elencos será el próximo miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, en Múnich, desde las 2:00 de la tarde.

Para ese decisivo choque, el cuerpo médico de ambos clubes tendrá gran trabajo para que varias de sus estrellas puedan llegar en plenitud de condiciones.

El único deportista del PSG descartado es Quentin Ndjantou. El delantero sufre una rotura del tendón isquiotibial.

Para tranquilidad del orientador Luis Enrique, Vitinha, que presentaba una inflamación en el talón derecho, jugó los 90 minutos; sin embargo hay dudas con otros de sus referentes, entre ellos Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia.

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Hakimi sufrió físicamente durante el caótico encuentro, en el que preocupó al caer al césped mostrando signos de dolor en la pierna derecha. “No sé qué le ocurre. Debemos esperar a que se someta a las pruebas para determinar la lesión”, declaró Luis Enrique en rueda de prensa al ser preguntado por el estado físico del marroquí. Al parecer la lesión no reviste gravedad.