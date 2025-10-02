Fecode anuncia paro nacional para el 30 de octubre: reclaman atención médica oportuna a maestros

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció tras la sesión de su Junta Nacional la convocatoria a un paro nacional de 24 horas con movilización en el territorio colombiano.
La decisión, aprobada por amplia mayoría, busca presionar soluciones a la crisis en la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias, así como avanzar en la reglamentación del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP).
En esa Junta Nacional se estableció que el paro nacional se llevará a cabo el próximo 30 de octubre y el cual será de 24 horas.
Puede leer: Bahía Solano exige respuestas: un turista sigue desaparecido y El Valle, con recursos limitados para el turismo