“No pueden seguir siendo zonas de distensión”: Federico Gutiérrez apoyó ingreso de la Policía a universidades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó este lunes el protocolo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para que la Policía ingrese a las universidades cuando ocurran desmanes.
Considerando que muchos centros educativos se han convertido en una especie de “zonas de distensión”, el mandatario local calificó como una tarea prioritaria que la Fuerza Pública empiece a actuar en contra de grupos ilegales que tienen presencia en los claustros.
“La autonomía universitaria se tiene que respetar frente a lo administrativo y lo educativo. Pero las mallas que dividen las universidades públicas en todo el país, de todas las ciudades, no pueden convertirse en la mejor herramienta para los grupos criminales, porque no puede entrar hoy la Fuerza Pública, pero sí entra el Eln, sí entran los de la Primera Línea, sí entran los de las Farc, sí entran unos movimientos radicales que vienen conformando el M-19 y otros”, expresó.
Le puede interesar: “Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”: Alcaldía hace advertencia a encapuchados en la UdeA
El pronunciamiento del alcalde ocurrió un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en una alocución estar preparando un protocolo para que la Fuerza Pública interviniera en las manifestaciones violentas que ocurren en las universidades.
Aunque el detalle de dicho protocolo aún no se conoce, el primer mandatario anticipó que la Policía sería la institución llamada a atender los casos en los que ocurra vandalismo, terrorismo u hostigamientos a las autoridades.