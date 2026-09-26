¿Fusión o coalición? El pulso que se mueve en Creemos y otros secretos en De Buena Fuente

Aunque esta semana circuló la versión de que algunos integrantes del movimiento Creemos estarían explorando una eventual alianza con Defensores de la Patria y Salvación Nacional, fuentes de esas colectividades aseguraron que, por ahora, no hay conversaciones formales ni un acuerdo en ese sentido.
Lo que sí avanza es la posibilidad de una fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional de cara a las elecciones de 2027. En el caso de Creemos, la posibilidad que se ha planteado sería más bien la de una coalición.
Una integración de otra naturaleza implicaría ponerse de acuerdo en asuntos sensibles como los liderazgos, la vocería y la dirección de una nueva colectividad. Un asunto nada menor si se tiene en cuenta que Creemos cuenta, nada más y nada menos, con el alcalde de Medellín.