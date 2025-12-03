“Los resultados nos retan, hay mucho por mejorar”: alcalde Gutiérrez tras informe que sitúa optimismo en Medellín en 63%

El programa Medellín Cómo Vamos presentó el informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana de 2025. En contexto: En la ciudad subió el optimismo a 63% y se redujo el hambre: Medellín Cómo Vamos Este miércoles, esta iniciativa del sector privado, liderada por Proantioquia y apoyada por la Universidad Eafit, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y El Colombiano, entregó en detalle las cifras del documento, mostrando los avances y retos sociales que persisten en la capital antioqueña. En medio de la presentación, uno de los principales logros destacados fue el regreso del trabajo articulado entre el sector público y privado.

Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, hizo énfasis precisamente en lo valioso de volver a trabajar mancomunadamente por Medellín, y en que más importante que las diferencias o dificultades que existan entre ambos, deben ser las acciones en pro de la ciudad que aporten a su beneficio y bienestar. El alcalde de Medellín estuvo también presente en el informe y dijo que, durante su primera parte de gobierno, los indicadores muestran que claramente la ciudad está mejorando. Lea también: Los medellinenses tienen una percepción más positiva del Centro, ¿qué ha mejorado en este sector de la ciudad? ”Hay que recordar un poco cómo recibimos, porque no es lo mismo recibir una Medellín organizada que tomarla sin confianza ciudadana como nos pasó a nosotros, todo en torno a lo que había pasado y cómo se habían robado la ciudad”, señaló. La clave, resaltó el mandatario, fue crear una base de finanzas sólidas que permitiera gestionar todas las tareas pertinentes.