“Los resultados nos retan, hay mucho por mejorar”: alcalde Gutiérrez tras informe que sitúa optimismo en Medellín en 63%

El programa Medellín Cómo Vamos presentó el informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana de 2025.
En contexto: En la ciudad subió el optimismo a 63% y se redujo el hambre: Medellín Cómo Vamos
Este miércoles, esta iniciativa del sector privado, liderada por Proantioquia y apoyada por la Universidad Eafit, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y El Colombiano, entregó en detalle las cifras del documento, mostrando los avances y retos sociales que persisten en la capital antioqueña.
En medio de la presentación, uno de los principales logros destacados fue el regreso del trabajo articulado entre el sector público y privado.