“No son hinchas, se comportan como criminales”: Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se pronuncia tras disturbios en la final entre Atlético Nacional y Medellín

Lo que parecía toda una fiesta del fútbol, previo al compromiso entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la final de la Copa BetPlay, se tornó una batalla campal luego de que los verdolagas alcanzaran su octava copa en el torneo.
Poco duró la celebración en campo, pues bandos de ambas hinchadas se apoderaron del Atanasio Girardot, generando desmanes, riñas y terror entre las personas que sí fueron a ver fútbol en paz. Al finalizar la noche, y una vez controlada la situación, el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia, se pronunciaron al respecto y aseguraron que nada quedara impune.
