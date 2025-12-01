x

El exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada, se lanzará al Senado

Lo hará por la coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Estas serán las banderas de su campaña.

    Federico Restrepo Posada presentó este lunes su campaña al Senado por la coalición Ahora Colombia, conformada por tres partidos. FOTO: Cortesía Federico Restrepo
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Uno de los principales aliados de Sergio Fajardo, Federico Restrepo Posada, anunció este lunes que se lanzará al Senado de la República en las elecciones del próximo 8 de marzo. Lo hará por Ahora Colombia, una coalición conformada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.

Restrepo Posada fue gerente de EPM entre abril de 2008 y enero de 2012 y es ingeniero civil de la Facultad de Minas de Colombia. Además, tiene un máster en ciencias en ingeniería con énfasis en hidrología y planeación del recurso hídrico de la Universidad de Mississippi, en Estados Unidos.

Durante su trayectoria política fue nombrado como director del Departamento Administrativo de Planeación durante la alcaldía de Fajardo y gerente de las Autopistas de la Prosperidad durante la presidencia de Juan Manuel Santos, como cargos más destacados. También fue rector de la Universidad de Medellín.

Entérese: “Recibo apoyos, pero no condicionados”

Al lanzar su campaña, Restrepo Posada aseguró que “Este es el comienzo de un camino que asumo con la experiencia de toda una vida de servicio. Nos levantamos por un Congreso que sí funcione y sí represente con ética y responsabilidad”.

Dentro de sus banderas políticas estará el trabajo por la comunidad y sin finalidades económicas, todo con fundamentos éticos, honestos y que busca luchar por la unión de un país polarizado políticamente.

“En Colombia hay millones de personas que sí creen que la política está hecha para servir y no para lucrarse, que sí quieren un país más justo y con instituciones fuertes y luchan por eso. Que sí creen que la honestidad, la ética y la política deben ser una fórmula indivisible y no una novedad”, señaló el candidato al Senado.

Se espera que en próximos días se conozca quién sería su fórmula a la Cámara de Representantes para empezar a lanzar su campaña, con la cual buscará uno de los escaños dentro de la cámara alta.

