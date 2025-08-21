Cumpleaños, estreno, premios y concierto en Japón: Feid tiene todo por celebrar

Feid cumplió años, pero el regalo fue para sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción, Se lo juro mor, un reguetón triste, que cuenta la historia de una traición, de un amor que nunca mostró su verdadero rostro.
“Producida por Wain, la canción marca un regreso nostálgico al sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN de proyectos tan queridos como 19, Inter Shibuya – La Mafia, Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum y Ferxxocalipsis”, dice el comunicado de Universal.
Se Lo Juro Mor es el primer lanzamiento después del disco autoproducido ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, publicado hace menos de tres meses, y que contó con colaboraciones de la maestra Nidia Gongora, Ty Dolla $ing, Wisin y Maisak.