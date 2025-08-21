Cumpleaños, estreno, premios y concierto en Japón: Feid tiene todo por celebrar

Se Lo Juro Mor es el primer lanzamiento después del disco autoproducido ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, publicado hace menos de tres meses, y que contó con colaboraciones de la maestra Nidia Gongora, Ty Dolla $ing, Wisin y Maisak.

“Producida por Wain, la canción marca un regreso nostálgico al sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN de proyectos tan queridos como 19 , Inter Shibuya – La Mafia , Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum y Ferxxocalipsis ”, dice el comunicado de Universal.

Feid cumplió años, pero el regalo fue para sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción, Se lo juro mor , un reguetón triste, que cuenta la historia de una traición, de un amor que nunca mostró su verdadero rostro.

Este lanzamiento no sólo coincide con el cumpleaños de Feid, sino que cierra una semana histórica para el cantante, tras convertirse en el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el prestigioso festival Summer Sonic 2025 de Tokio, Japón, celebrado el domingo pasado.

El escenario, bautizado como Feliz Cumpleaños Ferxxo, el mismo nombre del sexto disco, fue completamente curado por el propio Feid, para presentar una alineación de artistas que incluyó apariciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre. Esta presentación hace parte de una ambiciosa gira global de festivales que ha llevado a Feid a encabezar eventos de renombre como el Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Ángeles.

A su paso por Japón, Feid aprovechó para celebrar su cumpleaños 33, el pasado martes 19 de agosto. Lo hizo al lado de su equipo de trabajo, pero contó también con la presencia de J Balvin, Yandel.

Además, para el lanzamiento de la canción Feid se tomó las calles de Tokio, justamente la intersección Shibuya Crossing, tomando control de la mayoría de las pantallas LED en los alrededores de la calle y sumando a más de 500 personas vestidas de verde, una apuesta que recuerda la presentación del rapero Eminem que en el 2000 llegó a su presentación en los premios MTV Video Music Awards seguido por 200 clones.

Feid cierra la semana de su cumpleaños con la noticia de sus tres nominaciones a los Premios Juventud 2025 en las categorías ‘Colaboración OMG’ por Dallax junto a TY Dolla $ign; ‘Mejor Urban Track’ por +57 y ‘Mejor Mezcla Urbana’ por Gatitas Sandungueras Vol. 1 junto a Álvaro Díaz.