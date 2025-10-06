Con reguetón y café, Feid logró en México romper un récord mundial: la Coffee Party más grande del planeta

El artista antiqueño Feid ha hecho historia alcanzando su segundo récord mundial. Esta vez, lo hizo en México con la Coffee Party más grande del planeta.
Este nuevo logro de Salomón Villada, nombre de pila de Feid, fue alcanzado en la Plaza de Toros “La México” en la Ciudad de México, transformando el monumental recinto en una celebración urbana en donde se ejecutó una experiencia gratuita, íntima y alternativa a los conciertos tradicionales.
El logro de Feid fue certificado por Guinness World Records gracias a la impresionante convocatoria. Más de 50 mil personas se dieron cita en la Plaza de Toros para participar en una de las fiestas multitudinarias más emotivas y memorables del año en la capital mexicana, según lo han descrito medios locales.