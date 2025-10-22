Felipe Bravo, primer líder de Vuelta del Porvenir-2025; Diana Peñuela domina el Tour Femenino

Fue tan superior en los kilómetros finales, que antes de cruzar la meta, en pleno sprint, el pedalista paisa Felipe Bravo ya estaba levantando los brazos en señal de triunfo. El corredor, del equipo Mixto Indeportes Antioquia Hidratao, se convirtió de esta manera en el primer líder de la Vuelta del Porvenir, que comenzó este martes en Caquetá.

En el inicio de la edición 41 de la prueba, que reúne a los mejores corredores de la categoría juvenil de Colombia (17 y 18 años), Bravo, natural del municipio de Amagá, triunfó con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 41 segundos, luego de un recorrido de 143.5 kilómetros entre Morelia y Florencia.

En la segunda posición arribó Emmanuel Zuluaga (Avinal-El Carmen de Viboral) y en la tercera, Julián Manrique (Boyacá es para Vivirla).

“Primero que todo le doy gracias a Dios, que es quien nos tiene acá disfrutando de lo que nos gusta, también a mi familia, entrenadores y patrocinadores. Fue una etapa larga, de paciencia, de tensión, fue un final apretado pero por fortuna se nos dieron las cosas”, comentó Bravo, quien se defiende bien en la montaña y que en 2024, en la tercera fracción de esta carrera, se impuso en Santa Rosa de Viterbo.