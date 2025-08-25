Feminicidio en San Antonio de Prado: mujer fue asesinada presuntamente por su expareja tras acabar relación por maltrato

Cuando se encontraba trabajando en una fonda del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, una mujer fue asesinada por quien era su compañero sentimental hasta hace un par de meses, de acuerdo con la información judicial. El señalado victimario fue capturado por las autoridades, luego de que se hiciera una persecución.
El ataque contra esta mujer, identificada como Luz Viviana Hernández Aguilar, de 37 años, ocurrió a las 11:30 de la mañana de este domingo en la carrera 72 con la calle 64 sur, en el barrio San José de este corregimiento del suroccidente de Medellín. Gravemente herida fue trasladada por la comunidad a la Clínica Antioquia, de Itagüí, donde falleció.