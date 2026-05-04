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Cinco feminicidios y casi 900 alertas de riesgo: el grave panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá

Entre enero y marzo de este año, los casos de feminicidio, el alto número de valoraciones por riesgo y las miles de atenciones evidencian que la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis persistente en la capital del país.

  • Los casos fueron registrados con cifras del primer semestre de este año. Foto: Colprensa
    Los casos fueron registrados con cifras del primer semestre de este año. Foto: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 56 minutos
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Durante el primer trimestre de este año, en Bogotá se registraron cinco feminicidios, según datos oficiales consignados en el Boletín No. 16 de la Secretaría Distrital de la Mujer. La cifra muestra que si bien existen esfuerzos institucionales para reducir este tipo de crímenes, estos no resultan suficientes para prevenirlos.

Es más, el informe también advierte sobre el alto nivel de riesgo al que están expuestas muchas mujeres. Entre enero y marzo se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales 390 fueron clasificadas como de riesgo extremo.

Además, cuatro de cada diez de estas valoraciones se concentran en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, territorios que ya han sido históricamente identificados como focos de vulnerabilidad.

¿Cómo se concentran geográficamente?

Los casos de feminicidios se distribuyeron en localidades como Usaquén (1), Ciudad Bolívar (1) y Bosa (3), lo que refleja una concentración en sectores específicos de la ciudad. Sin embargo, la cifra no se limita a estos delitos tipificados: en el mismo periodo se contabilizaron 17 asesinatos de mujeres, lo que amplía el panorama de violencia a mujeres en la capital.

En paralelo, las cifras de atención institucional dan cuenta de la magnitud del problema. La Secretaría de la Mujer de Bogotá reportó un total de 81.663 atenciones a mujeres en este mismo periodo.

De estas, el 65% estuvieron relacionadas con situaciones de violencia, lo que confirma que la mayoría de los casos atendidos corresponden a agresiones físicas, psicológicas o de otro tipo. Kennedy se mantiene como la localidad con mayor número de atenciones, con 5.582 casos registrados.

Los datos, provenientes de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, evidencian que, pese a las alertas tempranas y a los esfuerzos institucionales, la violencia de género continúa siendo un problema estructural en Bogotá.

Esta radiografía no solo muestra la persistencia de los feminicidios, sino también un sistema que sigue recibiendo una alta demanda de atención por parte de mujeres en riesgo.

Justamente, la concentración de casos en determinadas localidades y el elevado número de valoraciones de riesgo extremo, son las que plantean y siguen haciendo resurgir los desafíos urgentes para las autoridades, especialmente en materia de prevención, protección y respuesta oportuna.

En un contexto en el que más de la mitad de las atenciones están vinculadas a violencias, las cifras dejan en evidencia que la problemática no solo se mantiene, sino que exige medidas más efectivas para evitar que los casos escalen hasta convertirse en tragedias.

Lea también: 98 niñas sufrieron mutilación genital desde 2024 y ley no avanza

Preguntas frecuentes

¿Cuántos feminicidios hubo en Bogotá en el primer trimestre de 2026?
Bogotá registró cinco feminicidios entre enero y marzo de 2026, según el Boletín No. 16 de la Secretaría Distrital de la Mujer.
¿Cuántas alertas por riesgo de feminicidio hubo en Bogotá?
Entre enero y marzo de 2026 se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio. De ellas, 390 fueron clasificadas como riesgo extremo.
¿Qué localidades concentran más riesgo de feminicidio en Bogotá?
Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones por riesgo de feminicidio durante el primer trimestre de 2026..
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