“Cartelear” sí sirve: horas después de publicar cartel de los 18 victimarios de niños y mujeres más buscados, cayó el primero

Fredy Gil Hernández, señalado con la X, fue reconocido por un vecino de San Rafael, quien lo denunció. FOTO: POLICÍA

Este jueves, 30 de octubre, la Gobernación había publicado un cartel con los 18 hombres más buscados en Antioquia por crímenes que tuvieron como víctimas a niños, niñas y mujeres y pocas horas, se informó de la captura del primero de ellos.

Le recomendamos leer: Hogares de protección han atendido a 242 mujeres en riesgo grave o extremo de feminicidio en Antioquia

El anuncio lo hizo este viernes, 31 de octubre, el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X, quien indicó que la aprehensión tuvo lugar apenas cinco horas después de ese “carteleo” en un municipio de la subregión del Oriente.

“Antioqueños, ya cayó el primero. Cinco horas después de anunciar el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres, fue capturado Fredy Gil Hernández en San Rafael”, escribió el mandatario seccional.

Además, añadió que esta persona tenía orden de captura por acceso carnal abusivo en hechos ocurridos en 2024.

“Un ciudadano lo identificó y reportó a la Policía dónde se encontraba. ¡Ayúdennos a que caigan todos!”, apuntó Rendón, a la vez que invitó a que la gente reporte cualquier posible información con respecto a este tipo de delitos en las líneas 3146887759, 3213947094 y 123.

En la presentación del cartel, el gobernador indicó que este año ya han sido capturadas 14 personas por homicidios de mujeres, 450 por delitos sexuales y 959 por violencia intrafamiliar.

Los “18” se publican justamente porque cuentan con órdenes de captura vigentes, con el fin de esclarecer y judicializar a los responsables de delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

De ellos, 13 serían responsables de crímenes cometidos contra menores de edad, por lo que las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones por información que permita su captura y judicialización.

En el mismo acto, la administración entregó nueve patrullas púrpura al Departamento de Policía de Antioquia destinadas a la prevención de violencias basadas en género y anunció el fortalecimiento de las rutas de atención a estos casos, con una inversión de 500 millones de pesos.

También le sugerimos ver: Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

Este año ya van en el departamento 97 homicidios de mujeres, de los cuales cinco ya han sido catalogados oficialmente como feminicidios.

“En cuanto a delitos sexuales, tenemos una remisión significativa de 1.002 casos del año pasado frente a 874 casos de este año. En hechos de violencia intrafamiliar llevamos 2.148 este año”, indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.